Marco Tamburro incontra Caravaggio a Palazzo Bonaparte
La grande pittura torna protagonista a Roma con un appuntamento espositivo che unisce la sensibilità odierna alla forza dirompente della storia dell’arte. Dal 16 luglio al 23 agosto 2026, gli spazi prestigiosi di Palazzo Bonaparte accolgono MARCO TAMBURRO. Caravaggio forever, un progetto culturale curato da Giulia Silvia Ghia. L’iniziativa arricchisce il panorama dell’ arte contemporanea offrendo al pubblico cittadino l’occasione di ammirare oltre quaranta tele inedite realizzate dall’artista umbro, concepite come un omaggio e un intenso confronto visivo con Michelangelo Merisi da Caravaggio. Una produzione nel cuore di Roma. Prodotta da Arthemisia, la rassegna conferma la precisa vocazione del polo museale affacciato su Piazza Venezia: alternare i grandi nomi dell’arte classica alle espressioni più attuali e vibranti. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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