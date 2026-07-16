Maltempo albero cade su taxi in movimento | il video

Il 15 luglio in Emilia-Romagna una forte tempesta ha interessato tutte le province. A Ferrara, in via Arginone, un taxi in movimento è stato investito da un albero che cadeva improvvisamente. Un video mostra l’istante in cui l’albero si schianta contro il veicolo, senza che si conoscano al momento dettagli sulle conseguenze per il conducente.

La bufera che ha colpito l'Emilia-Romagna il 15 luglio non ha tralasciato nessuna provincia. In via Arginone a Ferrara un taxi è stato colpito da un albero proprio mentre cadeva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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