Un uomo di 67 anni è morto improvvisamente mentre lavorava nel suo negozio. Si trovava nel suo luogo di lavoro, vicino ai campi e alla famiglia, presso l’azienda agricola di XII Morelli. L’incidente è avvenuto ieri e la sua scomparsa è stata causata da un malore. La vittima era il titolare dell’azienda, nota nella zona.

Se n’è andato in un soffio, nel luogo che più amava, vicino ai campi, alla sua famiglia e nella sua azienda agricola. A soli 67 anni, a 4 mesi dal prossimo compleanno, Roberto Lanzoni, titolare della nota azienda agricola di XII Morelli, ieri se n’è andato vittima di un malore. Una tragedia che ha colpito improvvisamente la famiglia e tutti i dipendenti, quando attorno alle 10.30 è stata una cliente a dare l’allarme. L’uomo, infatti, si trovava nella parte adibita a negozio e stava chiacchierando con una signora, anche scherzando come faceva sempre, quando, improvvisamente si è accasciato a terra. La donna è uscita avvertendo i dipendenti e il figlio e immediata la chiamata ai soccorsi che sono arrivati tempestivamente, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, lasciando tutti sgomenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore mentre lavora in negozio. Addio all’imprenditore Lanzoni

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