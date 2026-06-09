Madonna su YouTube un mini film con anticipazioni del nuovo album Confessions II
Madonna ha pubblicato su YouTube un mini film che mostra alcune anticipazioni del suo nuovo album, intitolato “Confessions II”. L’album sarà disponibile a partire dal 3 luglio. Il video dura alcuni minuti e presenta immagini e clip legate al progetto musicale. La cantante ha condiviso il contenuto sulla piattaforma di video sharing senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sui brani inclusi.
LOS ANGELES – Madonna ha pubblicato su YouTube un mini film con alcune anticipazioni del nuovo album “Confessions II” in uscita il 3 luglio. Nel video anche alcune comparse d’eccezione, tra cui Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner e la figlia Lourdes Leon. Presenti anche volti noti della scena musicale come Sabrina Carpenter – con cui Madonna duetta sulle note della loro canzone “Bring Your Love” – e Feid. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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