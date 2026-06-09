Madonna ha pubblicato su YouTube un mini film che mostra alcune anticipazioni del suo nuovo album, intitolato “Confessions II”. L’album sarà disponibile a partire dal 3 luglio. Il video dura alcuni minuti e presenta immagini e clip legate al progetto musicale. La cantante ha condiviso il contenuto sulla piattaforma di video sharing senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sui brani inclusi.

LOS ANGELES – Madonna ha pubblicato su YouTube un mini film con alcune anticipazioni del nuovo album “Confessions II” in uscita il 3 luglio. Nel video anche alcune comparse d’eccezione, tra cui Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner e la figlia Lourdes Leon. Presenti anche volti noti della scena musicale come Sabrina Carpenter – con cui Madonna duetta sulle note della loro canzone “Bring Your Love” – e Feid. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Madonna, su YouTube un mini film con anticipazioni del nuovo album “Confessions II”

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