L’Unione europea e la corazzata Potëmkin

L’Unione europea ha avviato una procedura di infrazione contro tutti i 27 Stati membri per inadempienze relative alle “case green”. La decisione riguarda le normative e i requisiti di efficienza energetica degli edifici, che non sarebbero stati rispettati. La procedura coinvolge quindi sia le autorità europee sia gli Stati membri stessi, che sono chiamati a rispettare le direttive in materia di sostenibilità energetica degli edifici.

La UE ha iniziato una procedura di infrazione contro tutti i suoi 27 Stati membri inadempienti in tema di “case green”. Praticamente, ha iniziato una procedura d’infrazione contro sè stessa. In realtà, una procedura d’infrazione dovrebbe essere promossa da tutti gli Stati membri nei confronti e contro questa Unione europea demenziale e criminale. E’ fondamentale per la democrazia in Europa che l’acqua minerale venga venduta in bottiglie sfuse. E per rimanere in tema questa Unione europea merita il giudizio dato dall’indimenticabile Fantozzi a proposito della Corazzata Potëmkin: “E’ una cagata pazzesca“. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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