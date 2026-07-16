Romelu Lukaku ha confidato agli amici di essere aperto a un possibile trasferimento, purché arrivino offerte economiche concrete. L’attaccante del Napoli avrebbe espresso questa disponibilità in modo riservato, senza ancora prendere decisioni definitive. La sua posizione non è ancora ufficiale, ma si mostra disponibile a valutare eventuali proposte future. La situazione rimane in fase di valutazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

Romelu Lukaku valuta il trasferimento: secondo quanto rivela Il Mattino, l’attaccante del Napoli ha manifestato una timida apertura qualora arrivassero proposte economiche concrete. Lukaku e il Fenerbahce: la trattativa ancora da avviare. Le confidenze dell’attaccante belga ai suoi amici stretti disegnano uno scenario dove il calciatore non chiude completamente la porta a un’avventura nel campionato turco. Il Fenerbahce risulta in pole position rispetto al Besiktas nella corsa all’ex Chelsea. Tuttavia, come sottolinea Il Mattino, la vera trattativa deve ancora partire: siamo in una fase preliminare dove il club turco dovrà presentare un’offerta che soddisfi sia il Napoli che il giocatore stesso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Lukaku, confessione agli amici sul suo futuro: cosa ha deciso il belga

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