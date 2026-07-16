Lukaku avrebbe mostrato disponibilità a trasferirsi in Turchia, se arrivasse un’offerta adeguata dal punto di vista economico. Il suo attuale club, il Napoli, potrebbe perdere l’attaccante belga, che sembra interessato a un trasferimento nel campionato turco. Il Fenerbahçe è considerato in vantaggio nella corsa per il suo acquisto, ma non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sulla cifra richiesta.

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere lontano dal Napoli. L’attaccante belga avrebbe infatti aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia, qualora arrivasse una proposta economicamente soddisfacente. La disponibilità del centravanti sarebbe emersa attraverso alcune persone vicine al giocatore. Lukaku sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza professionale dopo la stagione vissuta in maglia azzurra. Sul suo profilo si stanno muovendo soprattutto due club. Il Fenerbahce appare al momento in vantaggio. Più indietro resta il Besiktas, che continua comunque a seguire la situazione. Secondo Il Mattino, la pista turca potrebbe diventare più concreta nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku apre alla Turchia: il Fenerbahce è in vantaggio

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