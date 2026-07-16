Nel fine settimana del 17, 18 e 19 luglio, il Comune di Altopascio ha disposto modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nel centro cittadino. Le variazioni sono state adottate per garantire la sicurezza durante le iniziative del “Luglio Altopascese”. Le modifiche riguardano principalmente le strade e le aree di sosta coinvolte negli eventi programmati. Le disposizioni resteranno in vigore nelle date indicate, fino al termine delle manifestazioni.

In occasione delle iniziative del “Luglio Altopascese”, previste nel fine settimana del 17, 18 e 19 luglio, il Comune di Altopascio ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nel centro cittadino, necessarie per consentire lo svolgimento degli eventi in sicurezza. Le prime limitazioni entreranno in vigore dalle ore 14.30 di giovedì 16 luglio e resteranno valide fino alle ore 8 di lunedì 20 luglio. In questo periodo sarà chiusa al traffico e interdetta alla sosta l’area parcheggio di piazza Tripoli, accanto all’alimentari da Andretta, con contestuale chiusura dell’accesso da via Gavinana. A partire dalle ore 8 di venerdì 17 luglio, e fino alle ore 8 di lunedì 20 luglio, il divieto sarà esteso a via Cavour, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Casali e tutta piazza Tripoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luglio Altopascese. Nel fine settimana modifiche alla viabilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavori sulla linea Saline-Reggio Calabria: modifiche alla circolazione per Intercity e regionali nel fine settimanaSabato 6 e domenica 7 giugno, la circolazione ferroviaria tra Saline e Reggio Calabria Centrale sarà interrotta per lavori di manutenzione.

I lavori della settimana a Monza: strade chiuse e modifiche alla viabilitàNella settimana dall’11 al 17 maggio, alcune strade di Monza subiranno variazioni nella viabilità a causa di lavori di rifacimento del manto stradale...

Temi più discussi: Luglio Altopascese. Nel fine settimana modifiche alla viabilità; Ad Altopascio quattro giorni di eventi tra musica, tradizioni e cultura; Spianate, successo per la Notte Bianca: centinaia di persone in paese; Notte Bianca, il paese fa il pieno: Il commercio torna protagonista.

Luglio Altopascese. Nel fine settimana modifiche alla viabilitàIn occasione delle iniziative del Luglio Altopascese, previste nel fine settimana del 17, 18 e 19 luglio, il Comune di Altopascio ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità e alla ... lanazione.it

Si accende il luglio altopascese. Quattro giorni di eventi e musicaLa grande piazza diventa palco a cielo aperto, stasera partenza con Nostalgia 90 con la Drum’Jack band ... msn.com