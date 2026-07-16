Luca Laganà promoter NTC Summer League | Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a Reggio
Una tappa del circuito Master si è svolta a Reggio Calabria, organizzata da Luca Laganà, promoter della NTC Summer League. L'evento ha coinvolto squadre di streetbasket e si è tenuto nel centro cittadino. L'idea di portare questa tappa nel capoluogo calabrese è nata con l'obiettivo di promuovere il basket di strada nella regione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose squadre e ha riscosso un buon riscontro tra pubblico e atleti.
Luca Laganà racconta com'è nata l'idea di organizzare una tappa dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit a Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Grande spettacolo a Reggio Calabria per la NTC Summer LeagueNell'edizione 2026 della NTC Summer League, disputata all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, Big Crew Milano ha vinto il torneo maschile.
Temi più discussi: Luca Laganà, promoter NTC Summer League: Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a Reggio; Luca Laganà, promoter NTC Summer League: Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a Reggio; Conte: Assenza Italia è impresa al contrario; Sport pagina 2 di 864.
Luca Laganà, promoter NTC Summer League: Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a ReggioLuca Laganà racconta com'è nata l'idea di organizzare una tappa dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit a Reggio Calabria. msn.com
Luca Laganà lascia la Dierre: il saluto della società al capitanoLa Dierre Basketball Reggio Calabria comunica ufficialmente la separazione dal suo capitano, Luca Laganà. Una decisione maturata per ragioni lavorative e personali, che la società accoglie con ... strettoweb.com