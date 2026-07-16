Luca Laganà promoter NTC Summer League | Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a Reggio

Notizia in breve

Una tappa del circuito Master si è svolta a Reggio Calabria, organizzata da Luca Laganà, promoter della NTC Summer League. L'evento ha coinvolto squadre di streetbasket e si è tenuto nel centro cittadino. L'idea di portare questa tappa nel capoluogo calabrese è nata con l'obiettivo di promuovere il basket di strada nella regione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose squadre e ha riscosso un buon riscontro tra pubblico e atleti.