Luca Bizzarri dove vive il comico? La casa a Bologna Genova nel cuore e la ferita ancora aperta per il suo cane

Luca Bizzarri vive a Bologna, ma mantiene un forte legame con Genova, città nel suo cuore. La sua casa si trova nel capoluogo emiliano, mentre i ricordi di Genova sono ancora vivi. Il comico ha un cane che ha perso di recente, lasciando una ferita ancora aperta. Compie 55 anni il 13 luglio ed è noto come voce della satira italiana, ma la sua vita privata rimane riservata.

Luca Bizzarri compie 55 anni il 13 luglio e continua a essere una delle voci più riconoscibili della satira italiana. Ma dietro le telecamere e i microfoni dei podcast c’è una dimensione privata che il comico genovese custodisce con discrezione, fatta di scelte abitative precise e di un legame mai reciso con le proprie radici liguri. Nato a Genova il 13 luglio 1971, Bizzarri ha costruito la sua carriera su un sodalizio artistico diventato leggendario. L’incontro con Paolo Kessisoglu risale al 1991, ai provini per la scuola dello Stabile di Genova. Da quella prima stretta di mano è nato uno dei duetti comici più longevi della televisione italiana: dopo l’esperienza con i Cavalli Marci e il successo di Ciro, il figlio di Target alla fine degli anni Novanta, nel 1998 nasce ufficialmente Luca e Paolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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