Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 16 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 16 luglio 2026, si è conclusa alle 19:30, con numeri e combinazione vincente ancora non comunicati. Al Lotto e al 10eLotto serale si può ancora tentare fino a quell’orario. Nella precedente estrazione di martedì 14 luglio 2026, nessun giocatore ha centrato né il 6 né il 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (130) 10 (109) 82 (66) 80 (56) 32 (55) Cagliari: 19 (61) 62 (54) 54 (50) 46 (46) 90 (41) Firenze: 53 (66) 66 (60) 16 (60) 89 (59) 24 (57) Genova: 63 (71) 50 (62) 78 (52) 64 (51) 9 (50) Milano: 65 (75) 39 (68) 31 (67) 6 (57) 7 (48) Napoli: 40 (142) 1 (121) 45 (69) 70 (65) 5 (65) Palermo: 61 (70) 47 (68) 53 (67) 83 (63) 57 (61) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/06/2026

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