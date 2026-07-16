L’ospedale di Orbetello ha un solo radiologo in servizio, a causa di tagli al personale. Il comitato civico locale ha chiesto chiarimenti all’Azienda Usl Toscana Sud Est, denunciando un depotenziamento progressivo del presidio. È stato richiesto un impegno per garantire i servizi sanitari nelle Colline dell’Albegna.

Un appello all’Azienda Usl Toscana Sud Est per fare chiarezza sul futuro dell’ ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. A lanciarlo è il comitato civico Orbetello Bene Comune, che denuncia un progressivo depotenziamento del presidio e chiede garanzie sul mantenimento dei servizi sanitari destinati al territorio delle Colline dell’Albegna. Secondo il comitato, il San Giovanni di Dio ha subito una costante riduzione delle attività, dalla chiusura del punto nascita alla perdita di servizi specialistici e di personale. Molte branche, tra cui oculistica, dermatologia, neurologia, oncologia e pneumologia, sarebbero oggi disponibili solo a livello ambulatoriale o assenti, costringendo molti pazienti a rivolgersi all’ospedale di Grosseto anche per esami diagnostici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’ospedale soffre una serie di tagli. Ora anche Radiologia ha un solo medico"

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