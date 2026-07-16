L' ora della verità sul Morandi Un caso le scuse di Autostrade

Il processo relativo al crollo del Ponte Morandi si conclude oggi in tribunale a Genova. I giudici emetteranno una sentenza sulle responsabilità delle persone coinvolte nella tragedia avvenuta il 14 agosto 2018 alle 11:36, che causò 43 vittime. La sentenza sarà comunicata sia in aula che tramite un maxischermo allestito nella tensostruttura allestita per l’udienza. La vicenda ha avuto un forte impatto sull'opinione pubblica e sulla gestione delle infrastrutture nel paese.

Il processo per il Ponte Morandi finisce oggi. Nell'aula del tribunale di Genova e dal maxischermo allestito nella grande tensostruttura, i giudici diranno quante, quali e quanto gravi siano le responsabilità della tragedia che alle 11,36 del 14 agosto 2018 inghiottì quarantrè vite e sconvolse l'Italia. Crollò un ponte che credeva di essere un vanto, che veniva raccontato come tale, e che invece era un mostro malato. Malattia mortale, con i tiranti mangiati dalla salsedine del Tirreno; malattia nota a tanti, e non curata da nessuno. La Procura ha chiesto due sole assoluzioni, e una delle due è perché l'imputato è morto nel corso degli otto lunghi anni passati dal giorno della catastrofe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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