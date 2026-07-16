Claudio Cecchetto ha commentato positivamente la scelta di Stefano De Martino come conduttore del Festival di Sanremo. L’ex dj, che ha presentato il Festival in due edizioni negli anni Ottanta, ha espresso soddisfazione per questa decisione, considerando il cambio di volto come un segnale di novità per l’evento. La sua opinione si concentra sulla valutazione della nuova conduzione, senza ulteriori dettagli o giudizi.

S tefano De Martino a Sanremo? Claudio Cecchetto approva. Lo storico dj, talent scout e conduttore, che il Festival lo ha presentato in due occasioni negli anni Ottanta, vede nella scelta del nuovo volto della kermesse un cambio di direzione. «Menomale», dice in un’ intervista al Corriere della Sera, commentando la decisione di affidare a De Martino la conduzione e la direzione artistica del Festival. Energia e nostalgia su Rai 2: Claudio Cecchetto riporta in scena il mitico “Gioca Jouer” X Leggi anche › Chi ha vinto Sanremo 2026 nella sfida streaming, ascolti e vendite? › Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, il passaggio di consegne all’Ariston Cecchetto, intanto, è pronto a tornare protagonista con il suo Deejay-show, in programma il 17 luglio a Treviglio, in provincia di Bergamo, nell’ambito dell’Estate Trevigliese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo storico dj, talent scout e conduttore parla del Festival e si dice soddisfatto per la svolta

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