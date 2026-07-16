ll Midas e l’elezione di Craxi cinquant’anni dopo La figlia Stefania | Quel giorno si cambiarono gli orizzonti della politica
Cinquant’anni fa, all’Hotel Midas di Roma, la direzione nazionale del Partito socialista italiano si riunì per eleggere il nuovo leader, dopo il risultato deludente alle elezioni politiche. Tra i candidati, venne scelto Bettino Craxi. La figlia del leader, Stefania, ha commentato che in quel giorno si cambiarono gli orizzonti della politica. La riunione avvenne dopo il voto che portò alla scelta di Craxi come segretario.
50 anni fa all’Hotel Midas di Roma, la direzione nazionale del Psi, dopo il deludente risultato alle elezioni politiche, si riunì per eleggere il successore di De Martino. E furono proprio De Martino e Giacomo Mancini a scegliere un giovane 42 enne, Bettino Craxi che avrebbe cambiato la storia dell’Italia. Diventando il primo Premier socialista, dal 1983 al 1987 e rompendo l’ipocrisia dell’arco costituzionale, aprendo anche al Msi. 50 anni dopo il ricordo di quel giorno è ancora vivo. A intervenire, diversi esponenti di ogni partito politico, iniziando dalal figlia Stefania, capogruppo al Senato e legata al centrodestra. Stefania Craxi: “Si scelse un nuovo orizzonte”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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