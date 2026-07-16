50 anni fa all’Hotel Midas di Roma, la direzione nazionale del Psi, dopo il deludente risultato alle elezioni politiche, si riunì per eleggere il successore di De Martino. E furono proprio De Martino e Giacomo Mancini a scegliere un giovane 42 enne, Bettino Craxi che avrebbe cambiato la storia dell’Italia. Diventando il primo Premier socialista, dal 1983 al 1987 e rompendo l’ipocrisia dell’arco costituzionale, aprendo anche al Msi. 50 anni dopo il ricordo di quel giorno è ancora vivo. A intervenire, diversi esponenti di ogni partito politico, iniziando dalal figlia Stefania, capogruppo al Senato e legata al centrodestra. Stefania Craxi: “Si scelse un nuovo orizzonte”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - ll Midas e l’elezione di Craxi cinquant’anni dopo. La figlia Stefania: “Quel giorno si cambiarono gli orizzonti della politica”

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