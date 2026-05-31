Il 30 maggio 2026 si sono celebrati i cinquant’anni del Cineclub “Primo Piano” nell’Aula Magna del Centro Congressi dell’Università dell’Aquila. L’evento ha ricordato come cinque giovani abbiano rivoluzionato il modo di vedere il cinema nella città, con una storia iniziata nel 1976. La cerimonia ha coinvolto membri storici e nuovi appassionati, senza che si siano svolte altre attività pubbliche o conferenze. La ricorrenza ha sottolineato la longevità e l’importanza del cineclub nel panorama culturale locale.

di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Ieri pomeriggio, 30 maggio 2026, quando nell’Aula Magna del Centro Congressi “Luigi Zordan” dell’ Università dell’Aquila si sono accese le luci per celebrare i cinquant’anni del Cineclub “Primo Piano”, non si è ricordato soltanto un anniversario. Si è riaperta una porta. Una porta che cinque giovani appassionati della settima arte, e dei grandi sogni, il 7 maggio del 1976 decisero di spalancare per la città, senza sapere che da lì sarebbe passato un pezzo importante della sua storia culturale non solo aquilana. Dopo il saluto del Rettore magnifico Fabio Graziosi, a raccontare quella stagione pionieristica,... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cinquant’anni di “Primo Piano”: la storia di cinque giovani che cambiarono il modo di guardare il cinema all’Aquila

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