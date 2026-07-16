Durante la dodicesima tappa del LIVE Tour, da Magny Cours a Chalon-sur-Saone, si sono registrate nuove opportunità per i velocisti. Tadej Pogacar mantiene la leadership della classifica generale con un vantaggio di 3 minuti e 36 secondi su Jonas Vingegaard, che occupa il secondo posto. La gara ha visto ancora una volta la presenza di Vingegaard come principale rivale, con la distanza che si conferma stabile tra i due.

Tadej Pogacar resta sempre in testa alla classifica generale, con un vantaggio di 3’36” su Jonas Vingegaard, il suo rivale per eccellenza con il quale dal 2021 si divide il primo e il secondo posto della Boucle. Poi Remco Evenepoel a 4’06”, Juan Ayuso a 4’22”, Paul Seixas a 4’35”, Florian Lipowitz a 4’44”, Isaac Del Toro a 5’08”, Mattias Skjelmose a 5'45”, Lenny Martinez a 6’34”, Tom Pidcock a 11’49”. Piganzoli, il primo italiano, è 13° a 13’38”. Ieri il norvegese Soren Waerenskjold si è preso la scena cancellando il record di Cipollini: con i suoi 50,910 kmh di media ha migliorato il primato di 50,335 della tappa Blois-Laval vinta dal toscano nel 1999. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour, la 12ª tappa da Magny Cours a Chalon-sur-Saone: altra occasione per velocisti

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El Tour de Paul Seixas | Etapa 12 | Magny-Cours - Chalon-sur-Saône | Tour de France 2026 (Steam)

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