LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | ampio vantaggio delle azzurre anche nel terzo set 16-9

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le azzurre guidano 16-9 nel terzo set contro il Belgio nella Nations League femminile di volley 2026. Martin tenta una palla corta, ma Fahr blocca, portando a dieci il numero dei muri vincenti delle italiane. Deleu realizza un ace, portando il punteggio a 18-11. La partita è in corso con ampio vantaggio delle italiane nel set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-11 Palla corta per Martin, arriva il muro di Fahr: decimo blocco vincente delle azzurre nel match. 18-11 Ace di Deleu. 17-11 Gran diagonale di Martin da seconda linea. Egonu in campo per Orro. 17-10 Primo tempo di Fahr. 16-10 Deleu piazza la parallela da posto quattro. Time-out Belgio. 16-9 Giovannini trova le mani del muro con la parallela da posto quattro. Spirito in campo per Omoruyi. 15-9 Primo tempo di Lemmens. 15-8 Esce il servizio di Radovic. 14-8 Troppo corta la battuta di Orro, la palla non passa. 14-7 Vinciamo uno scambio lungo con Omoruyi che trova le mani del muro con la parallela da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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