LIVE Italia-Belgio 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri trovano la giusta distanza dagli avversari nel primo set 12-8

Notizia in breve

Nel primo set del match tra Italia e Belgio, gli azzurri conducono con un punteggio di 12-8. Un ace di Romanò porta gli italiani a 13 punti, mentre il Belgio chiede un time-out. Sanguinetti blocca una diagonale avversaria, e un primo tempo di Sanguinetti porta a 11 punti. Rotty sorprende con un pallonetto da posto quattro, portando l’Italia a 10 punti e ingannando il muro a tre.