LIVE Italia-Belgio 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri trovano la giusta distanza dagli avversari nel primo set 12-8
Nel primo set del match tra Italia e Belgio, gli azzurri conducono con un punteggio di 12-8. Un ace di Romanò porta gli italiani a 13 punti, mentre il Belgio chiede un time-out. Sanguinetti blocca una diagonale avversaria, e un primo tempo di Sanguinetti porta a 11 punti. Rotty sorprende con un pallonetto da posto quattro, portando l’Italia a 10 punti e ingannando il muro a tre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-9 Ace di Romanò. Time-out del Belgio. 12-8 CHE MUROOOO!! Sanguinetti dice no alla diagonale pesante di Reggers da posto due!! 11-8 Primo tempo di Sanguinetti! 10-8 Il pallonetto di Rotty da posto quattro inganna il muro a tre dell’Italia. 10-8 Pipe potentissima di Bottolo! 9-8 Mani fuori di Plaskie da posto quattro. 9-7 Ricezione e diagonale vincente per Bottolo da posto quattro. 8-7 Romanò subisce il muro del centrale del Belgio. 8-6 Primo tempo di Colson.. 8-5 Ancora Romanò, sempre in diagonale ma questa volta da seconda linea. 7-5 Plaskie piazza la diagonale da posto quattro. 7-4 Non trova il campo il servizio di Rotty. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia - Belgio 3-2: gli Highlights | Nazionale di Pallavolo Uomini 2026
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