L’Italia è il Paese europeo dove la polvere sahariana aumenta di più | fino al 25% lo studio su Nature

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, la quantità di polvere sahariana nell’atmosfera è aumentata fino al 25%, il più alto incremento in Europa. Uno studio pubblicato su Nature evidenzia come questa crescita sia più marcata rispetto ad altri Paesi europei. Sono analizzate le cause di questo fenomeno e le sue possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla qualità dell’aria. Il fenomeno è in costante evoluzione e viene monitorato attraverso dati atmosferici raccolti negli ultimi anni.

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Su Nature un nuovo studio mostra che l’aumento della polvere sahariana sull’Italia è più marcato rispetto al resto d’Europa. Le cause e le conseguenze del fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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