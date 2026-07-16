Lioness 3 | svelato il trailer ufficiale della nuova stagione su Paramount+

Da universalmovies.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paramount+ ha pubblicato il trailer ufficiale di Lioness 3, la terza stagione della serie thriller geopolitico creata da Taylor Sheridan, noto anche per Yellowstone e Sicario. La nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. Il trailer fornisce un'anteprima delle trame e dei personaggi coinvolti, senza dettagli specifici sulla trama. La serie si concentra su tematiche internazionali e operazioni di intelligence.

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Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Lioness 3, il terzo capitolo del thriller geopolitico creato dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan (Yellowstone, Sicario). La serie, prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, farà il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire da domenica 2 agosto 2026. Il nuovo trailer mostra un cambio di passo decisivo per lo show, promettendo una missione ancora più personale, brutale e pericolosa che spingerà il team d’élite al centro di una fitta rete globale di tradimenti, minacce e agenti stranieri. La trama della terza stagione metterà a dura prova l’equilibrio psicologico e privato della protagonista Joe, interpretata dalla star e produttrice esecutiva Zoe Saldaña. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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