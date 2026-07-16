L’intelligenza artificiale ha stravolto le società di consulenza

Alcune aziende di consulenza hanno sostituito parte del personale con sistemi di intelligenza artificiale. Le multinazionali del settore hanno adottato nuove strategie per adattarsi alla presenza crescente di queste tecnologie. Molti lavoratori sono stati coinvolti in licenziamenti o riqualificazioni, mentre le aziende continuano a integrare strumenti digitali avanzati nelle loro attività quotidiane. La trasformazione avviene a ritmo rapido e senza pause.

Alcuni lavoratori sono stati davvero sostituiti dai nuovi sistemi, ma le grandi multinazionali hanno già trovato un modo per sopravvivere Da anni si parla di quanto l’intelligenza artificiale rischi di compromettere il lavoro delle società di consulenza, quelle che – semplificando un po’ – vengono pagate per risolvere problemi di altre aziende, fornire loro analisi e pareri, realizzare progetti specifici. È un’attività economica intorno a cui girano moltissimi soldi e da cui dipendono moltissimi posti di lavoro in tutto il mondo. I modelli di intelligenza artificiale possono arrivare a sostituire per certi versi il lavoro dei consulenti: possono elaborare strategie per le aziende, dare consigli su come riorganizzare il lavoro, e possono anche prendersi in carico servizi come l’assistenza clienti e lo sviluppo di software. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Meta ha appena STRAVOLTO il modo di fare TARGETING

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