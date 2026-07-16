L' Inghilterra ha avuto la sua lezione

Oggi si è verificato un episodio che ha suscitato molte reazioni. Durante una partita, un giocatore ha deciso di difendere in area di rigore un cross proveniente dal suo lato sinistro. La scelta si è rivelata sbagliata, considerando le capacità del calciatore avversario, considerato tra i migliori nel suo ruolo. La scena ha attirato l’attenzione di tifosi e commentatori, diventando oggetto di discussione sui social.

Certo oggi viene da ridere. Pensare che fosse una buona idea abbassarsi a difendere in area di rigore i cross del piede sinistro migliore della storia del calcio (uno dei due migliori, diciamo). E poi prendere gol di testa sul secondo palo con sette uomini a difendere l’area di rigore, più due che in teoria dovrebbero schermare il cross. Prendere gol di testa dopo aver messo in campo il talismano dei colpi di testa, Dan Burn, un Polifemo affamato di piccoli attaccanti argentini. Prendere gol di testa perché John Stones salta meno, o peggio, di Lautaro Martinez. Prima, prendere gol perché la linea difensiva è troppo bassa e il giocatore che dovrebbe proteggere il limite dell’area di rigore si muove in raddoppio sul Piede Sinistro Migliore Della Storia Del Calcio che invece di crossare la scarica per il tiro da fuori. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Stanley Druckenmiller The Man Who Saw the Future of Money

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