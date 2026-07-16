Gli Stati Uniti sono stati coinvolti in conflitti militari duraturi in Corea, Vietnam, Iraq e Afghanistan, con ogni amministrazione successiva che ha ereditato le guerre avviate dai predecessori. Questi conflitti si sono protratti per anni, spesso senza una conclusione chiara, e hanno visto i presidenti americani continuare le operazioni militari avviate prima di loro. La durata di queste guerre ha coinvolto più amministrazioni e ha portato a una presenza militare stabile e prolungata in diverse regioni.

Nessuno inizia una guerra che duri per sempre, eppure in Corea, Vietnam, Iraq ed Afghanistan i presidenti americani si sono ripetutamente trovati coinvolti in conflitti che sono durati fino ai loro successori alla Casa Bianca. È anche il caso di Donald Trump? Nonostante i giuramenti elettorali di concludere in poche ore il conflitto in Ucraina e di non iniziare altre guerre, dopo 5 mesi di bombardamenti intermittenti, il 47° Presidente Usa è costretto ora a prendere in considerazione l’espansione dell’intervento militare degli Stati Uniti in Iran. Tanto da non escludere, scrive il Wall Street Journal, l’impiego di truppe sul territorio della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’incubo della guerra senza fine torna a Washington

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Russia wins long wars. To stop them, Ukraine is blowing up the oil that pays for their army.

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