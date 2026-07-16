L’impasse sulle sanzioni a Mosca mette alla prova la credibilità dell’Ue Parla Pirozzi Iai

Notizia in breve

L’Unione europea non ha ancora raggiunto un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Dopo tre giorni di negoziati tra ministri, le discussioni sono ancora in corso. La questione riguarda restrizioni che non sono state approvate, lasciando irrisolto il fronte delle misure economiche. La mancata decisione mette in discussione la credibilità dell’UE nel gestire le relazioni con Mosca. La situazione rimane in sospeso mentre si attendono sviluppi futuri.