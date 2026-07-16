L' IA come strumento di esplorazione mineraria così si può rivoluzionare la ricerca dei minerali critici in Africa

Roma, 16 luglio 2026 – L' intelligenza artificiale potrebbe diventare la chiave per cambiare il futuro dell'industria mineraria africana. È quanto sostiene un nuovo rapporto dell'Atlantic Council, secondo cui le tecnologie basate su IA, big data e analisi geospaziale possono consentire ai Paesi del continente di valorizzare meglio le immense risorse minerarie di cui dispongono, attirando nuovi investimenti e trattenendo una quota maggiore della ricchezza generata. In Africa il 30% delle riserve mondiali di minerali critici. L'Africa ospita circa il 30% delle riserve mondiali di minerali critici, indispensabili per batterie, semiconduttori, tecnologie digitali e industria della difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Deep Sea Mining Exploration: $SEAS Resource & Company Update

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