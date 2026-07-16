VALLES (Bolzano) "E’ da un mese che c’ho il sorriso". Nel calcio dei procuratori e dei bonus, dei contratti che valgono fino alle otto di sera, ecco, in questo calcio qui, la felicità pura di Andrea Tarozzi per essere tornato nel suo Bologna è qualcosa che va protetto. Come le specie rare. "Quando mi è arrivata la telefonata, è stata un’esplosione di emozioni, una cosa improvvisa che mi ha travolto", racconta nella sala stampa di Valles il nuovo vice allenatore rossoblù. E gli brillano ancora gli occhi, come se il telefono avesse appena squillato. "Tutto è nato da una chiamata di Fenucci, Sartori e Di Vaio: mi hanno detto che avrebbero preso un allenatore dall’estero - Tedesco, appunto - e avevano bisogno di un vice perché il suo non poteva seguirlo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex rossoblù tornato come vice allenatore: "E’ un sogno, la telefonata dei dirigenti mi ha travolto di emozioni. Ringrazio Pioli per il via libera». Felicità Tarozzino: "Ho il sorriso da un mese. Domenico è il tecnico giusto, possiamo volare»

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