Lewis Hamilton ha affermato che è il momento di dare il massimo, sottolineando che i miglioramenti sono stati possibili grazie all’impegno della squadra. Si prepara a competere come protagonista nel decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, che si svolge sul circuito di Spa-Francorchamps.

Parola d’ordine: continuità. Scalda i motori Lewis Hamilton, pronto a vivere un altro fine settimana da protagonista al GP del Belgio, decimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso l’iconico circuito di Spa-Francorchamps. Sarà una gara importantissima per il britannico, chiamato a proseguire l’ottimo percorso che sta contraddistinguendo la sua stagione. Il ferrarista è reduce dal terzo posto ottenuto a inizio luglio sul tracciato di Silverstone, piazzamento che gli ha consentito di rimanere in top 3 nella classifica piloti, dove occupa appunto la terza piazza con 108 punti alle spalle del leader Kimi Antonelli e di George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “È ora di dare il massimo, i miglioramenti sono arrivati grazie all’impegno della squadra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lewis Hamilton: “Fiero del lavoro della squadra, ora cominciamo a raccogliere i frutti”Nella qualificazione del Gran Premio di Austria 2026, la pole position è andata a George Russell, che ha segnato il miglior tempo di 1:06 con un...

Lewis Hamilton: “La macchina è migliorata, nella Q3 ho faticato a estrarre il massimo”Lewis Hamilton scatterà dalla terza fila nel Gran Premio di Miami, quarta gara del Mondiale 2026 di Formula 1.

Temi più discussi: F1 | Hamilton, maledetta sosta: Non mi sarei fermato se il team mi avesse detto...; F1, l’analogia tra Hamilton e Schumacher proseguirà nel GP del Belgio, teatro della seconda vittoria Rossa del tedesco?; La Mercedes resta al top, ma la Ferrari può sognare il Mondiale: ecco perché; Leclerc e la rivincita di Silverstone, Mondiale riaperto: la classifica.

Ora è il turno di Lewis Hamilton di provare il tracciato del @madring_oficialcon la SF-26. x.com

[F1] 'Il mio Bono italiano' – Chi è Carlo Santi e come sta aiutando Lewis Hamilton alla Ferrari? reddit

F1, Lewis Hamilton: E’ ora di dare il massimo, i miglioramenti sono arrivati grazie all’impegno del teamParola d'ordine: continuità. Scalda i motori Lewis Hamilton, pronto a vivere un altro fine settimana da protagonista al GP del Belgio, decimo atto del ... oasport.it

Lewis Hamilton in Ferrari? È arrivato grazie a una battuta e a raccontarlo è Frederic Vasseur, che sul rapporto con Leclerc invece rivela: Nulla si avvicina all ...Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, rivela come sia nata la trattativa che ha poi portato all’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello. Tutto condotto con la massima segretezza, per più di un ... mowmag.com