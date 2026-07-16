Un nuovo studio rivela che il default mode network, la rete neurale attivata quando si fantastica e si lascia vagare la mente, potrebbe influenzare la percezione delle benedizioni nella vita. La ricerca indica che questa area cerebrale si attiva durante momenti di pensieri spontanei, collegandosi a un aumento di sentimenti positivi. Non sono stati evidenziati effetti immediati, ma si sottolinea il ruolo di questa rete nel modulare i stati emotivi.

Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. Secondo i neuroscienziati il default mode network, o rete neurale di grande scala, è l’area del cervello che si attiva quando fantastichi, ti abbandoni al flusso di pensieri ed emozioni e lasci vagare l’immaginazione. È allora che il tuo io più profondo compie un lavoro cruciale: intreccia i ricordi in storie, crea connessioni, ipotizza futuri possibili e costruisce il tuo senso di identità. I prossimi giorni saranno il momento ideale per indulgere smodatamente in quest’attività curativa e rigenerante, . Non lasciare che un mondo ossessionato dall’efficienza ti faccia vergognare dei tuoi sogni a occhi aperti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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