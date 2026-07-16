Leonardo Zanon punta sulla moda e sulla pubblicità

Un giovane studente di un istituto tecnico della moda ha annunciato di voler dedicare la sua carriera alla fotografia pubblicitaria e alla moda. Ha spiegato di voler costruire il futuro attraverso l’impegno nella formazione e nel lavoro nel settore. Ha condiviso le sue ambizioni di sviluppare competenze nel campo della pubblicità e della moda, puntando a un percorso professionale che unisca creatività e formazione continua.

. Il giovane studente dell’Istituto Tecnico della Moda di Padova racconta il proprio percorso, le ambizioni professionali e il desiderio di costruire il futuro attraverso la fotografia pubblicitaria, la formazione e un impegno costante nel mondo della moda. A diciassette anni, Leonardo Zanon ha già scelto di avvicinarsi al mondo della moda anche attraverso gli studi. Vive a Stra, in Veneto, è alto 175 cm, ha occhi castano chiaro e capelli castano scuro. Frequenta l’Istituto Tecnico della Moda di Padova e guarda al futuro con determinazione, consapevole che ogni esperienza può rappresentare un tassello importante del proprio percorso. Riservato al primo impatto, ma ambizioso e umile, sogna di trovare il proprio spazio nel settore della fotografia e della pubblicità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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