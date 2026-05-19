Ancelotti sta per annunciare Neymar e parte la pubblicità | pasticcio in diretta sulla CNN

Durante una diretta su YouTube, la CNN Brasil ha interrotto la trasmissione con uno spot pubblicitario nel momento in cui l’allenatore annunciava la convocazione di Neymar per i Mondiali del 2026. L’incidente tecnico ha causato un’interruzione imprevista, creando confusione tra gli spettatori. La situazione ha coinvolto anche la trasmissione in diretta, che si è interrotta bruscamente mentre si stava parlando di un evento calcistico importante. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora stata rilasciata in merito all’accaduto.

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