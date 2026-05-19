Ancelotti sta per annunciare Neymar e parte la pubblicità | pasticcio in diretta sulla CNN

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una diretta su YouTube, la CNN Brasil ha interrotto la trasmissione con uno spot pubblicitario nel momento in cui l’allenatore annunciava la convocazione di Neymar per i Mondiali del 2026. L’incidente tecnico ha causato un’interruzione imprevista, creando confusione tra gli spettatori. La situazione ha coinvolto anche la trasmissione in diretta, che si è interrotta bruscamente mentre si stava parlando di un evento calcistico importante. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora stata rilasciata in merito all’accaduto.

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Incidente tecnico per CNN Brasil su YouTube: parte lo spot proprio mentre Carlo Ancelotti annuncia la convocazione di Neymar per i Mondiali 2026. Si perde tutto l'appeal dell'annuncio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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