Ancelotti sta per annunciare Neymar e parte la pubblicità | pasticcio in diretta sulla CNN
Durante una diretta su YouTube, la CNN Brasil ha interrotto la trasmissione con uno spot pubblicitario nel momento in cui l’allenatore annunciava la convocazione di Neymar per i Mondiali del 2026. L’incidente tecnico ha causato un’interruzione imprevista, creando confusione tra gli spettatori. La situazione ha coinvolto anche la trasmissione in diretta, che si è interrotta bruscamente mentre si stava parlando di un evento calcistico importante. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora stata rilasciata in merito all’accaduto.
Incidente tecnico per CNN Brasil su YouTube: parte lo spot proprio mentre Carlo Ancelotti annuncia la convocazione di Neymar per i Mondiali 2026. Si perde tutto l'appeal dell'annuncio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Brasile, Neymar sarà convocato? La risposta di Davide AncelottiIntervenuto come ospite nell'ultima puntata della Tripletta - guarda qui l'episodio completo - Davide Ancelotti ha svelato il suo grande sogno:...
Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successoL’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato...
Il momento è arrivato, Carlo Ancelotti sta per annunciare i convocati del Brasile per i Mondiali. Con un tormentone che sta riempiendo siti e trasmissioni tv da stamattina: Neymar ci sarà? x.com
Bagno di folla per la parata sul bus scoperto dei nerazzurri: Lautaro e compagni si stanno dirigendo verso piazza Duomo avvolti dall’affetto degli interisti facebook
Ancelotti sorprende tutti: l’annuncio in portoghese sul Brasile fino al Mondiale 2030Carlo Ancelotti parla già da leader del Brasile e sceglie la lingua portoghese per annunciare ufficialmente il suo futuro sulla panchina della Seleção. L'annuncio ... ilmessaggero.it
Ancelotti rinnova col Brasile, ufficiale il prolungamento del contratto: il comunicato e quanto guadagna il CT verdeoroLa Federcalcio brasiliana blinda il commissario tecnico italiano fino al Mondiale 2030: confermato lo stipendio record e aumenti per lo staff. msn.com