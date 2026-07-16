Legionellosi ogni anno dieci casi In città anche altre segnalazioni

Ogni anno si registrano almeno dieci casi di legionellosi in città, secondo il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale. Oltre a questi, sono state segnalate ulteriori situazioni che coinvolgono altri casi o sospetti. La legionellosi è una malattia infettiva causata dal batterio Legionella, che può essere trasmessa attraverso l’acqua contaminata. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione e a ricevere segnalazioni di potenziali focolai.

"Ogni anno registriamo almeno una decina di casi di legionellosi ". Augusto Liverani (foto), direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast di Pesaro e Urbino, interviene dopo il caso della turista lombarda alla quale, dopo una notte trascorsa in un hotel sul lungomare di Pesaro a fine giugno, è stata diagnosticata una polmonite provocata dalla legionella. Direttore, la segnalazione di un caso collegato a un soggiorno in albergo deve creare allarme? "No. I casi sporadici associati a viaggi o soggiorni in strutture ricettive sono un fenomeno conosciuto e regolarmente osservato dai sistemi di sorveglianza nazionali ed europei. Nelle città a forte vocazione turistica transitano molte persone e ci sono numerosi alberghi con impianti idrici complessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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