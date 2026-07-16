Alle 11.30 di questa mattina si voterà alla Camera sulla legge elettorale. La maggioranza si trova in una situazione di stallo e si teme una crisi di governo se il voto non passerà. La tensione tra i partiti è alta e l’esito della votazione è incerto. Se la legge non verrà approvata, potrebbe scatenarsi una crisi politica. La decisione finale dipende dal risultato di questa sessione di voto.

Ormai nella maggioranza è un braccio di ferro e la deadline è fissata per questa mattina, alle ore 11.30: alla Camera si voterà per il via libera definitivo alla riforma sulla legge elettorale e dopo gli stop ai due emendamenti sulle preferenze (il primo a firma di Fratelli d'Italia martedì, il secondo "riparatore" presentato ieri dal vannacciano Ziello ) non saranno permessi altri agguati. Il voto sarà nuovamente segreto, come ricorda Ilario Lombardo su La Stamp a. "Ma se dovesse finire allo stesso modo dell'altro ieri questa volta l'epilogo sarebbe diverso - si legge sul quotidiano torinese -. Gli emissari di Palazzo Chigi hanno chiarito che la crisi di governo sarà certa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Legge elettorale, "ore 11.30. In quel caso sarà crisi di governo": il tam tam impazzito

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Riforma elettorale, Ronzulli: Su un emendamento non si apre una crisi di governo

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