Donald Trump nuovo piano per ucciderlo | il tam tam nelle ore della crisi di Hormuz

Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz si è ridotto significativamente a causa delle recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. Secondo Lloyd's, l'area ha registrato un calo marcato nelle rotte commerciali in risposta all'escalation di violenze nella regione. La ripresa delle tensioni ha portato a una diminuzione delle navi che attraversano lo stretto, con ripercussioni sul traffico marittimo globale. La situazione si è sviluppata nel contesto di un aumento delle tensioni tra le due parti.

Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è crollato in seguito alla ripresa delle violenze nella regione. Lo scrive la società Lloyd's: "Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è diminuito drasticamente in seguito all'ultima escalation tra Stati Uniti e Iran ". Secondo quanto riportato, il transito di navi tracciabili lungo la rotta omanita coordinata dagli Stati Uniti si sta "di fatto bloccando" in seguito all'ultimo violento scontro. "I media statali iraniani sostengono che il transito attraverso lo Stretto di Hormuz sia consentito solo lungo le rotte designate dall'Iran. REALTÀ: L'Iran non controlla lo Stretto di Hormuz.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Lintelligence israeliana agli USA: L'IRAN ha un nuovo piano per uccidere TRUMP

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