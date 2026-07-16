La Camera ha approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti la nuova legge elettorale. Ora il testo passerà al Senato, ma il centrodestra ha annunciato una riflessione prima di proseguire, mentre l’opposizione ha protestato con urla e cartelli tra i banchi. La discussione ha suscitato tensioni e reazioni contrastanti tra le forze politiche.

Il via libera della Camera alla legge elettorale non dà quiete ai malumori nel centrodestra, né spegne le polemiche dell'opposizione. Al momento dell'approvazione, che arriva con 217 sì, 152 no e due astenuti, la protesta esplode, con tanto di grida e cartelli tra i banchi del centrosinistra. La bagarre dell'Aula è solo l'ultimo episodio, in tre giorni di affondi e stoccate contro il provvedimento e il governo. Chiusa la partita di Montecitorio già si pensa a quella del Senato, dove il testo approderà in commissione dopo la pausa estiva. Ma prima, come annunciato dalla premier Giorgia Meloni dopo il voto sulle preferenze, nel centrodestra si apre una "riflessione", che con tutta probabilità con il nodo della scheda elettorale avrà a che fare solo in parte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Legge elettorale: ok della Camera. Ora al Senato ma prima "riflessione' del centrodestra

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Legge elettorale, Camera approva la riforma

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