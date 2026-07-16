La proposta di riforma elettorale presentata dal centro-destra si basa sul modello chiamato Stabilicum. Questa nuova legge si inserisce in un quadro di precedenti come Mattarellum, Porcellum, Italicum e Rosatellum. La proposta mira a rafforzare la governabilità, ma è criticata per ridurre la rappresentatività politica. La riforma prevede criteri diversi per l'assegnazione dei seggi e modifiche alle modalità di voto, senza modificare radicalmente il sistema esistente. È attualmente in discussione e soggetta a modifiche.

Vediamo come funziona lo Stabilicum, la riforma elettorale proposta dal centro-destra che sostiene il Governo Meloni. Mattarellum, Porcellum, Italicum, Rosatellum. No, non è una esercitazione dell’ostico latino, bensì i nomi suadenti delle ultime 4 riforme della legge elettorale che di fatto non hanno mai risolto il problema di fondo. Scarsa rappresentatività e stabilità di chi governa. Ovviamente, la maggioranza parlamentare cerca di restare tale cucendosi addosso una riforma che gli garantisca di restare tale per tanti altri anni ancora. E così, anche il centro-destra in sostegno del Governo Meloni ha proposto, tramite emendamento, la sua bella riforma. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Legge elettorale, la destra punta al potere ma non alla rappresentatività

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