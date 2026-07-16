Nel giorno successivo al voto sulla legge elettorale, i membri di Fratelli d’Italia esprimono forte insoddisfazione, definendo le opposizioni «irresponsabili» e «vigliacchetti». Le discussioni interne si svolgono nei bagni di Montecitorio, dove si sentono commenti di amarezza e critiche rivolte alle altre forze politiche. La tensione tra gli alleati di maggioranza si manifesta con accuse e frasi dure, senza filtri o eufemismi.

«Gravissimo». «Ma come si fa?». «Giorgia è piena di amarezza». Voci dal «gabinetto di guerra» di Fratelli d’Italia. Che, senza svolazzi letterari, si trova proprio nei bagni liberty di Montecitorio riservati agli onorevoli deputati. Qui si incontrano per caso fisiologico del destino Francesco Lollobrigida, Giovanni Donzelli e Galeazzo Bignami. Il capannello poi si sposta nel corridoio. Il ministro dell’Agricoltura, nonché «cacciatore» di franchi tiratori per la riserva di Palazzo Chigi, ragiona sul fatto che la presenza in Aula, l’altro giorno di esponenti leghisti del governo, che alla fine non hanno votato l’emendamento della discordia «è stato grave». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Legge elettorale, «irresponsabili» e «vigliacchetti»: il day after tra gli alleati di maggioranza è un tutti contro tutti

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