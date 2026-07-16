Tra gennaio e metà giugno 2026 si sono verificati quasi 500 incendi in Italia, equivalenti alla superficie di oltre 13.000 campi da calcio. La crisi climatica e le temperature elevate hanno esteso la stagione degli incendi, con alcuni focolai già in primavera e in inverno. Questi dati sono stati diffusi da Legambiente, che ha monitorato le fiamme nel periodo considerato.

In Italia crisi climatica e temperature record allungano la stagione critica degli incendi con focolai importanti già in primavera e in inverno: da gennaio al 15 giugno 2026 sono quasi 500 i roghi e 9.545 gli ettari andati in fumo. Gli incendi riguardano un’area pari a 13.368 campi da calcio, nei mesi antecedenti all’avvio della stagione Antincendio Boschivo. L’aumento è del 36,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dall’ultimo report di Legambiente che segnala come cambi anche la geografia delle regioni colpite e che fino a qualche anno fa non erano ad alto rischio: tra queste Piemonte e Liguria, al centro la Toscana con 623 ettari bruciati a maggio in provincia di Lucca. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Legambiente, in 6 mesi quasi 500 incendi, come più di 13mila campi da calcio

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