Lecce senza internet | guasto Open Fiber via Taranto blackout per 20.000 utenze

Lecce è senza connessione Internet da due giorni a causa di un guasto sulla fibra ottica di Open Fiber lungo la strada verso Taranto. Circa 20.000 utenze, tra famiglie e attività commerciali, sono rimaste isolate martedì e mercoledì. La rete non funziona, impedendo l’accesso a servizi online e comunicazioni digitali. Nessuna comunicazione ufficiale sulla riparazione o tempistiche di ripristino.

Da almeno due giorni Lecce fa i conti con un’estesa interruzione della rete in fibra ottica che ha lasciato isolate circa 20.000 utenze internet, tra famiglie e attività commerciali, nelle sole giornate di martedì e mercoledì. Il grave disservizio ha colpito quasi tutta la città martedì 14 luglio ed è proseguito su ampie porzioni del territorio urbano anche ieri, in particolare nei quartieri Salesiani, Santa Rosa e Mazzini. Cavi tranciati Nello specifico, il guasto è stato causato dal tranciamento di nove cavi della rete primaria in prossimità della centrale Open Fiber di via Taranto. Proprio la posizione strategica del danno ha esteso gli... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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