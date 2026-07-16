Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito la moglie durante una diretta su TikTok, colpendola con un candelabro. L’incidente si è verificato mentre la coppia era in collegamento online. La polizia ha intervenuto e ha fermato l’uomo per maltrattamenti in famiglia. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’arresto è stato eseguito su ordine dell’autorità giudiziaria.

È scattato un arresto per maltrattamenti in famiglia a Lecce, dove un uomo di 57 anni è stato fermato dopo aver aggredito la moglie durante una videochiamata su TikTok. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso, è stato trasmesso in diretta davanti a circa quaranta utenti collegati. L’aggressione in diretta social Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nel tardo pomeriggio di martedì, quando una segnalazione ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine in un’abitazione di Lecce. Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino leccese di 57 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lecce, picchia la moglie in live su TikTok con un candelabro: 57enne arrestato per maltrattamenti

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