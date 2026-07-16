La moglie è in diretta su TikTok entra e la picchia col candelabro | Ti seppellisco Arrestato in flagrante a Lecce
Un uomo di 57 anni ha aggredito la moglie con un candelabro durante una diretta su TikTok a Lecce, minacciandola di seppellirla. La scena è stata ripresa dalla telecamera, con decine di utenti collegati. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato. La donna ha riportato ferite. La polizia ha fermato l’uomo subito dopo l’aggressione.
Il 57enne ha iniziato a colpire violentemente la moglie incurante della presenza della telecamera che stava riprendendo tutto in diretta davanti a decine di persone collegate. L'allarme degli spettatori ha fatto scattare un intervento di polizia e 118 concluso con l'arresto dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su TikTok.
La BULLA PICCHIA Ludovica FUORI SCUOLA e PAPÀ SCOPRE tutta la VERITÀ
Notizie e thread social correlati
Lecce, picchia la moglie in live su TikTok con un candelabro: 57enne arrestato per maltrattamentiUn uomo di 57 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito la moglie durante una diretta su TikTok, colpendola con un candelabro.
"Ti faccio a pezzi e ti seppellisco in mezzo ai monti", dopo minacce e maltrattamenti arrestato il marito violentoUn uomo è stato arrestato dopo aver minacciato di uccidere la moglie e seppellirla tra i monti.
Temi più discussi: Michael Jordan, vacanze in Italia: il video con la moglie Yvette Prieto; Peppino di Capri ha firmato la colonna sonora della nostra vita: ma non era Champagne la sua canzone preferita; COLPIREMO CHI VUOLE TERRORIZZARE PALERMO; Delitto di Porta Capuana: Ecco la coppia assassina, il video sui social prima degli arresti.
Aggredisce la moglie durante una diretta su TikTok davanti a circa quaranta utenti e la minaccia di morte: un 57enne leccese è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebb facebook
Quaranta minuti dopo il decollo ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono girata verso di lui e ho visto che parte del suo corpo era già stata risucchiata fuori dal finestrino. È il racconto di Svetlana Maksimovic, moglie del passeggero che ha rischiato di essere ri x.com
Picchia la moglie e la minaccia con una pala mentre lei è in diretta su TikTok: Ti seppellisco. Arrestato 57enneUn uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia di Lecce martedì 14 luglio, in flagranza di reato, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie ... corriereadriatico.it
La moglie è in diretta su TikTok, entra e la picchia col candelabro: Ti seppellisco. Arrestato in flagrante a LecceIl 57enne ha iniziato a colpire violentemente la moglie incurante della presenza della telecamera che stava riprendendo tutto in diretta davanti a decine ... fanpage.it