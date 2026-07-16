La moglie è in diretta su TikTok entra e la picchia col candelabro | Ti seppellisco Arrestato in flagrante a Lecce

Un uomo di 57 anni ha aggredito la moglie con un candelabro durante una diretta su TikTok a Lecce, minacciandola di seppellirla. La scena è stata ripresa dalla telecamera, con decine di utenti collegati. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato. La donna ha riportato ferite. La polizia ha fermato l’uomo subito dopo l’aggressione.

Il 57enne ha iniziato a colpire violentemente la moglie incurante della presenza della telecamera che stava riprendendo tutto in diretta davanti a decine di persone collegate. L'allarme degli spettatori ha fatto scattare un intervento di polizia e 118 concluso con l'arresto dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Quaranta minuti dopo il decollo ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono girata verso di lui e ho visto che parte del suo corpo era già stata risucchiata fuori dal finestrino. È il racconto di Svetlana Maksimovic, moglie del passeggero che ha rischiato di essere ri x.com

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