La moglie è in diretta su TikTok entra e la picchia col candelabro | Ti seppellisco Arrestato in flagrante a Lecce

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 57 anni ha aggredito la moglie con un candelabro durante una diretta su TikTok a Lecce, minacciandola di seppellirla. La scena è stata ripresa dalla telecamera, con decine di utenti collegati. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato. La donna ha riportato ferite. La polizia ha fermato l’uomo subito dopo l’aggressione.

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Il 57enne ha iniziato a colpire violentemente la moglie incurante della presenza della telecamera che stava riprendendo tutto in diretta davanti a decine di persone collegate. L'allarme degli spettatori ha fatto scattare un intervento di polizia e 118 concluso con l'arresto dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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