le voci femminili a lume di candela

Uno spettacolo in villa nella Brianza proporrà un viaggio attraverso le voci femminili più significative della musica italiana e internazionale. L’evento si svolgerà nel cortile di un’antica dimora, con una scenografia di centinaia di candele che creeranno un’atmosfera suggestiva. La performance si concentrerà sull’interpretazione di brani interpretati da artiste che hanno lasciato un segno nel panorama musicale. La serata unisce musica e atmosfera in un contesto all’aperto e intimo.

Un viaggio emozionante attraverso le voci femminili che hanno segnato la storia della musica, italiana e internazionale. Uno spettacolo suggestivo che avrà per scenario il cortile di un’antica villa della Brianza e che sarà accompagnato da una scenografia composta da centinaia di candele, a rendere ancora più unica l’atmosfera. È il concerto che si terrà domani alle 21.30 a Biassono, nel cortile di Villa Verri, sotto il titolo “ Note a lume di candela “. Protagonista dell’evento musicale sotto le stelle sarà l’ensemble di ottoni Parma Brass, affiancato dalla voce della cantante Silvia Olari (nella foto). Assieme rileggeranno con energia ed eleganza le canzoni di grandi artiste come Whitney Houston, Celine Dion e Barbra Streisand, ma anche di voci italiane intramontabili come Mina, Giorgia, Mia Martini, Ornella Vanoni e Patty Pravo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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