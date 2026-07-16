È stato aperto un nuovo portale dedicato alle sorelle Fargion, con l’obiettivo di mantenere vivo il loro ricordo. La piattaforma vuole offrire uno spazio per preservare e condividere la loro storia, contrastando il rischio di dimenticanza legato alla semplice commemorazione. La scelta di Colle di Val d’Elsa sottolinea l’intenzione di dare voce e profondità alla memoria di queste figure, spesso trascurate nel tempo.

di Lodovico Andreucci Nel tempo in cui la memoria rischia di assottigliarsi fino a confondersi con la semplice ricorrenza, a Colle si è scelto di restituirle voce e profondità. Al Saloncino del Teatro del Popolo, l’ultimo appuntamento dell’iniziativa “Giusti in Valdelsa“ ha ricomposto il filo della vicenda umana delle sorelle Fargion, rifugiate durante le persecuzioni razziali al mulino del Sasso, nel fitto bosco di Campiglio, dove trovarono riparo grazie al coraggio di chi seppe opporsi alla barbarie. A restituire spessore a quella pagina di storia è stato il diacono Renato Rossi, che ha intrecciato il racconto delle due giovani livornesi con alcuni brani del romanzo “Alle acque tranquille“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le storia delle sorelle Fargion. Nasce un portale per ricordarle

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