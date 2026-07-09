a verona nasce un portale online per adottare i gatti feriti lungo le strade

È stato creato un portale online dedicato all'adozione di gatti feriti trovati lungo le strade. Il progetto è promosso dall’Usl 9 Scaligera, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, che si occupa anche della salute e del benessere degli animali.

Nasce il portale internet dedicato ai gatti incidentati. Un progetto per favorirne le adozioni voluto dall’Usl 9 Scaligera, che attraverso il Dipartimento di Prevenzione si occupa anche della salute e del benessere degli animali. I gatti che vengono soccorsi sulle strade, infatti, a differenza dei cani, spesso non hanno un microchip né una famiglia che li reclami, e una volta curati per loro non c’è un luogo dove andare, se non il gattile. Per rompere questo isolamento e accendere una luce sul loro futuro, l’Usl 9 Scaligera lancia un canale digitale interamente dedicato alle loro storie, nato per trasformare il trauma di un incidente nell’inizio di una nuova vita attraverso l’adozione. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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