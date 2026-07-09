A Verona nasce un portale online per adottare i gatti feriti lungo le strade

Da corrieredelveneto.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato creato un portale online dedicato all'adozione di gatti feriti trovati lungo le strade. Il progetto è promosso dall’Usl 9 Scaligera, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, che si occupa anche della salute e del benessere degli animali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nasce il portale internet dedicato ai gatti incidentati. Un progetto per favorirne le adozioni voluto dall’Usl 9 Scaligera, che attraverso il Dipartimento di Prevenzione si occupa anche della salute e del benessere degli animali.  I gatti che vengono soccorsi sulle strade, infatti, a differenza dei cani, spesso non hanno un microchip né una famiglia che li reclami, e una volta curati per loro non c’è un luogo dove andare, se non il gattile. Per rompere questo isolamento e accendere una luce sul loro futuro, l’Usl 9 Scaligera lancia un canale digitale interamente dedicato alle loro storie, nato per trasformare il trauma di un incidente nell’inizio di una nuova vita attraverso l’adozione. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

a verona nasce un portale online per adottare i gatti feriti lungo le strade
© Corrieredelveneto.corriere.it - A Verona nasce un portale online per adottare i gatti feriti lungo le strade
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il nuovo portale online della polizia per le multe stradali: come pagare o contestare tutte le sanzioniÈ stato attivato un nuovo portale online della polizia dedicato alle multe stradali.

Bonus Casa ed Ecobonus, il portale ENEA è di nuovo online: nuove scadenze e regole per non perdere le detrazioniIl portale ENEA dedicato alle comunicazioni obbligatorie per Bonus Casa ed Ecobonus è tornato online.

Temi più discussi: Piaggio sceglie Rossi Moto: a Verona nasce un nuovo polo per le due ruote; Verona, nasce il portale dedicato ai gatti incidentati e un progetto per favorire le adozioni; Nasce a Verona il tavolo per la giustizia riparativa: Favorirà il reinserimento sociale degli autori di reato; Nasce a Verona NUMISFERO, nuovo evento per il COLLEZIONISMO.

a verona nasce unA Verona nasce un portale online per adottare i gatti feriti lungo le stradeIl progetto voluto dall'Usl: una sezione è dedicata alle loro storie è dedicata a cercare delle nuove famiglie ... corrieredelveneto.corriere.it

Diocesi: Verona, nasce la Cer solidale per l’inclusione e l’ecologia integraleNasce a Verona la Fondazione Cer.S.I.Ei.: una Comunità energetica rinnovabile che rappresenta anche un nuovo patto territoriale tra Chiesa, opere sociali, famiglie, imprese e comunità locali. agensir.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web