Ariete Canta Morandi: è l'amore che cambia la vita, come un treno che viaggia veloce nella notte e ti fa sognare.Anche voi potete sognare e realizzare, con la musica di Giove, portatore pure di fortuna finanziaria. Luna in Leone rende ambiziosi, perseveranti, sensuali. Marte speciale farà sognare le persone sole, possono trovare l'anima gemella anche nell'ambiente del lavoro. Soddisfate il vostro bisogno di creare, ma senza voler superare i confini della realtà, Saturno è concreto. Toro Non riuscite ad assaporare la dolce Venere, perché è più forte oggi la Luna che richiama verso la famiglia, impegna soprattutto i genitori del segno. Il giorno è comunque prezioso per l'attività e gli affari, studiate gli aspetti legali come vuole Giove adesso e lo vorrà anche nel futuro, quindi meglio essere preparati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko di giovedì 16 luglio: tutti i segni

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