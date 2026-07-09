Le Stelle di Branko di giovedì 9 luglio | tutti i segni

Giovedì 9 luglio, le previsioni di Branko indicano cambiamenti per diversi segni zodiacali. Alcuni potrebbero affrontare momenti di tensione, mentre altri riceveranno segnali di miglioramento. L'astrologo suggerisce di prestare attenzione alle influenze planetarie che influenzeranno le relazioni e le scelte quotidiane. Nelle prossime ore, si prevedono variazioni nelle energie e nelle emozioni di molti segni, con effetti che potrebbero manifestarsi sia nel lavoro sia nella vita privata.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 9 luglio 2026 Ariete Dopo il vostro ultimo quarto, che ha messo alla prova noi tutti, oggi siete gratificati dalla Luna in Toro perfetta per rivedere la situazione finanziaria, del vostro lavoro e in famiglia. Dopo settimane di Mercurio instabile, potete finalmente fare un sospiro di sollievo: Venere passa in Vergine, perde un po' le caratteristiche amorose ma diventa una saggia amministratrice delle vostre proprietà. Ciò non impedisce di vivere finalmente un amore estivo e appassionato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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