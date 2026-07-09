Le Stelle di Branko di giovedì 9 luglio | tutti i segni

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 9 luglio, le previsioni di Branko indicano cambiamenti per diversi segni zodiacali. Alcuni potrebbero affrontare momenti di tensione, mentre altri riceveranno segnali di miglioramento. L'astrologo suggerisce di prestare attenzione alle influenze planetarie che influenzeranno le relazioni e le scelte quotidiane. Nelle prossime ore, si prevedono variazioni nelle energie e nelle emozioni di molti segni, con effetti che potrebbero manifestarsi sia nel lavoro sia nella vita privata.

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