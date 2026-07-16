Le pillole la malattia la paura | perché il padre di Yamal non sta seguendo i Mondiali

Mounir Nasraoui, che soffre di epilessia, ha deciso di non seguire i Mondiali per evitare rischi legati a possibili attacchi durante la partita. La paura di una crisi in tribuna lo ha portato a rimanere lontano dall’evento, anche se è il padre di Yamal, uno dei giocatori coinvolti. La sua condizione medica rappresenta un motivo diretto per questa scelta, che limita la sua partecipazione all’evento sportivo.

Mounir Nasraoui è epilettico. Non sta seguendo il figlio per non creare problemi in tribuna in caso l’emozione gli provochi un attacco. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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