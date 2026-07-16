Le parole di Millie Bobby Brown sull’adozione | Mia figlia è nata nel mio cuore

Da gravidanzaonline.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa un anno fa, l’attrice ha ricevuto la chiamata che annunciava l’adozione della figlia, definendo quel momento “una sensazione davvero surreale”. Ha aggiunto che la bambina è nata nel suo cuore, senza specificare dettagli sul processo di adozione o sulla nascita della figlia. La dichiarazione si è concentrata sull’emozione provata in quel momento e sul legame affettivo che sentono, senza entrare in ulteriori informazioni pratiche o legali.

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Millie Bobby Brown ha definito “una sensazione davvero surreale” il momento in cui, poco meno di un anno fa, lei e il marito, Jake Bongiovi, hanno ricevuto la telefonata per l’adozione della figlia. Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, l’attrice di Enola Holmes si è raccontata durante una lunga intervista al videopodcast On Purpose, condotto da Jay Shetty. Insieme dal 2021 e sposati nel 2024 con una cerimonia privata a Villa Cetinale, in Toscana, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono oggi genitori di una bambina, della quale hanno scelto di non condividere né il nome né altri dettagli, per proteggerne la privacy. Una decisione... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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