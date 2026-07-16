Qualche mese fa, l’attrice ha raccontato di aver ricevuto la telefonata che annunciava l’adozione della figlia. Ha descritto quel momento come “una sensazione davvero surreale”. Ha aggiunto che la bambina è “nata nel suo cuore”. La coppia ha accolto la figlia senza specificare dettagli su età o provenienza. Nessuna dichiarazione ufficiale sulla procedura legale o sui tempi di adozione.

Millie Bobby Brown ha definito “una sensazione davvero surreale” il momento in cui, poco meno di un anno fa, lei e il marito, Jake Bongiovi, hanno ricevuto la telefonata per l’adozione della figlia. Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, l’attrice di Enola Holmes si è raccontata durante una lunga intervista al videopodcast On Purpose, condotto da Jay Shetty. Insieme dal 2021 e sposati nel 2024 con una cerimonia privata a Villa Cetinale, in Toscana, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono oggi genitori di una bambina, della quale hanno scelto di non condividere né il nome né altri dettagli, per proteggerne la privacy. Una decisione... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Le parole di Millie Bobby Brown sull’adozione: “Mia figlia è nata nel mio cuore”

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Jimmy Fallon Left SPEECHLESS After Millie Bobby Brown Suddenly Walks Off Stage

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