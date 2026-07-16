Le parole di Millie Bobby Brown sull’adozione | Mia figlia è nata nel mio cuore
Qualche mese fa, l’attrice ha raccontato di aver ricevuto la telefonata che annunciava l’adozione della figlia. Ha descritto quel momento come “una sensazione davvero surreale”. Ha aggiunto che la bambina è “nata nel suo cuore”. La coppia ha accolto la figlia senza specificare dettagli su età o provenienza. Nessuna dichiarazione ufficiale sulla procedura legale o sui tempi di adozione.
Millie Bobby Brown ha definito “una sensazione davvero surreale” il momento in cui, poco meno di un anno fa, lei e il marito, Jake Bongiovi, hanno ricevuto la telefonata per l’adozione della figlia. Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, l’attrice di Enola Holmes si è raccontata durante una lunga intervista al videopodcast On Purpose, condotto da Jay Shetty. Insieme dal 2021 e sposati nel 2024 con una cerimonia privata a Villa Cetinale, in Toscana, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono oggi genitori di una bambina, della quale hanno scelto di non condividere né il nome né altri dettagli, per proteggerne la privacy. Una decisione... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Jimmy Fallon Left SPEECHLESS After Millie Bobby Brown Suddenly Walks Off Stage
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