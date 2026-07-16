Il Festival Orientoccidente si svolge nel Valdarno aretino e fiorentino dal 16 al 18 luglio 2026, con tre giorni di musica proveniente da diverse parti del mondo. Le esibizioni presentano artisti di livello internazionale e sono focalizzate sulle culture e le musiche migranti, riprendendo così la missione originaria del festival. La manifestazione si svolge nell’ambito del festival della Materiali Sonori, dedicato alla promozione di queste sonorità.

Arezzo, 16 luglio 2026 – ! Tre proposte di grande qualità e di livello internazionale che ridanno al festival della Materiali Sonori la sua missione originaria: culture e musiche migranti. Si inizia martedì 21 luglio, alle ore 21.30, all’Arena del Teatro Garibaldi di Figline e Incisa Valdarno con il concerto di Baro Drom con ospite la vocalist Marlene Fuochi e con Orlando Cialli (sax, clarinetto, duduk), Vieri Bugli (violino), Modestino Musico (fisarmonica, synth), Michele Staino (basso), Gabriele Pozzolini (percussioni). Una delle più belle realtà nel panorama della world music europea, è un ensemble con una consistente carriera fatta di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le musiche del mondo attraversano il Valdarno aretino e fiorentino in tre giorni consecutivi con il Festival Orientoccidente

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